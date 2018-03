O website Eurovision World divulgou uma lista com aqueles que são, para as principais casas de apostas, os principais favoritos à vitória no Festival da Eurovisão, que se realiza em Lisboa em maio.

O tema "O Jardim", cantado por Cláudia Pascoal e composto por Isaura, ocupa a 20ª posição dessa lista obtida através do agregado das diversas casas de apostas, atrás de países como a Áustria, o Azerbaijão e a Dinamarca.

Dos primeiros cinco dessa lista, que agrega as previsões de várias casas de apostas, destaca-se a Bulgária, que ocupa o primeiro lugar mesmo não se sabendo ainda quem será o seu representante. A estação de televisão búlgara "BNT" afirmou que o participante daquele país, que no ano passado ficou em 2º lugar, irá ser "arriscado", o que despertou alguma curiosidade entre os apostadores. A canção que irá representar a Bulgária só será conhecida a 12 de março.

Os restantes primeiros cinco lugares são ocupados, respetivamente, pela Estónia, República Checa, Austrália e Espanha, países que já apresentaram a sua canção concorrente.

Ainda é cedo para tirar conclusões: recorde-se que, no ano passado, "Amar Pelos Dois" - tema de Salvador e Luísa Sobral com o qual Portugal venceria o Festival da Eurovisão - demorou algum tempo até chegar ao topo da lista dos apostadores, ultrapassando o concorrente italiano apenas no dia do evento.