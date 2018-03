Demi Lovato falou sobre a sua má experiência no evento anual Met Gala, ao qual compareceu em 2016, numa entrevista reveladora à Billboard. A artista norte-americana não poupou nas palavras sobre as pessoas que encontrou na gala do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque.

Depois de dizer que um "encontro" com uma celebridade em particular, a quem apelida de "verdadeira cabra" mas cujo nome não refere, a deixou à beira de voltar a beber (são conhecidos os seus problemas com álcool), Lovato explica que decidiu ir a uma reunião de Alcoólicos Anónimos. "Senti-me tão desconfortável que só me apetecia beber".

"Mudei de roupa [antes de ir para a reunião], mas ainda tinha os meus diamantes - milhões de dólares em jóias numa reunião dos AA", continua a artista, "e identifiquei-me mais com os sem-abrigo que lá estavam e que enfrentam as mesmas lutas que eu do que com as pessoas da Met Gala - falsas e a fazerem br*ches à indústria da moda".

Getty Images

Lovato diz, no entanto, que há celebridades com quem se dá bem: "as pessoas que não estão dispostas a passar um tempo contigo em casa são aquelas que querem apenas ser vistas contigo". E refere, de seguida, Ariana Grande e Iggy Azalea, duas artistas de quem diz ser amiga.

Recorde-se que Demi Lovato atua pela primeira vez em Portugal no Rock in Rio-Lisboa, subindo ao palco Mundo no dia 24 de junho, mesmo em que atuam Bruno Mars, Anitta e Agir.