Blaya celebrou o Dia da Mulher, ontem, partilhando uma fotografia sua na qual surge nua e com a filha ao colo. "Respeitem as mulheres, seja em que circunstância for!" é a mensagem que se lê escrita no seu corpo e na legenda da imagem, acrescentando também a hashtag "o dia das mulheres é todos os dias".

Recorde-se que a bailarina e ex-elemento dos Buraka Som Sistema foi mãe no ano passado. Veja a imagem, muito elogiada nos comentários, abaixo.