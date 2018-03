Cláudia Pascoal, intérprete de "O Jardim", tema vencedor da edição deste ano do Festival da Canção, agradeceu aos seus fãs pelo apoio prestado ao longo de todo o percurso.

No Instagram, a cantora afirmou ainda a sua crença no facto de "nada [ser] por acaso" e contou como conheceu Isaura, compositora de "O Jardim".

"Se não fosse a prima da Isaura a mostrar[-lhe] um vídeo do meu casting, ela não me tinha convidado para um café para falar. Se a Isaura não tivesse acreditado em mim, nunca me tinha mostrado 'O Jardim'. Se não tivesse uma equipa de pessoas lindas e amigas, não conseguiria chegar ao palco mais incrível que já vi", afirmou.

Cláudia Pascoal agradeceu ainda a Isaura por ter partilhado consigo "a música mais bonita que já cantei", e aos que "acreditaram na música tanto como eu". "Obrigada a todos que fizeram parte do Festival, por tornarem estas últimas semanas as mais incríveis da minha vida", rematou.