Após a polémica, Diogo Piçarra olha para o futuro. O cantor português, que desistiu da sua participação na final do Festival da Canção, partilhou uma fotografia no Instagram que parece ser uma reação às adversidades com as quais se confrontou ao longo das últimas semanas.

Recorde-se que na base da desistência de Diogo Piçarra esteve a acusação de que o cantor teria plagiado, na composição de "Canção do Fim" (o tema com o qual concorreu, e com o qual era um dos grandes favoritos à vitória final), um antigo cântico religioso - acusação que sempre negou.

No Instagram, Diogo Piçarra deixou uma mensagem que parece aludir a essa mesma controvérsia: "o sorriso é a tua melhor arma", escreveu.

Nessa mesma rede social, Diogo Piçarra aproveitou ainda para endereçar os parabéns a Isaura e Cláudia Pascoal pela vitória destas no Festival da Canção, com o tema "O Jardim". O cantor partilhou uma fotografia em que surge ao lado de Isaura, referindo-se à canção vencedora como "o nosso jardim".

O futuro de Diogo Piçarra passa agora por uma digressão de 50 datas, em torno de do=s, o seu último álbum, editado o ano passado.

O primeiro concerto do cantor pós-Festival da Canção terá lugar no próximo domingo, 10 de março, em Vila Nova de Foz Côa, inserido nas Festas da Amendoeira em Flor.

Diogo Piçarra irá andar na estrada até finais de setembro, faltando ainda anunciar vários dos locais onde atuará. Para já, os destaques vão para os concertos em Payerne, na Suíça, a 7 de abril, no Rock In Rio-Lisboa, a 23 de junho, e no Festival Vila, em Lousada, a 29 de junho.

Esta semana, Diogo Piçarra aproveitou também para congratular a dupla brasileira Anavitória, cujo tema "Trevo (Tu)" - no qual participa - chegou às 10 milhões de visualizações no YouTube. "Vocês são o meu trevo de quatro folhas", escreveu.