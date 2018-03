Há mais um nome no cartaz do Festival MEO Marés Vivas. A cantora e compositora Laura Pergolizzi irá atuar no Palco MEO do festival a 22 de julho, juntando-se assim a Joss Stone, Rita Ora e aos D.A.M.A.

A cantora e compositora norte-americana, que já escreveu canções para artistas como Rita Ora, Cher ou Rihanna, deverá trazer consigo os temas do seu último álbum, Lost On You, editado em 2016.

Os bilhetes para o MEO Marés Vivas, que se realiza em Vila Nova de Gaia, estão à venda em todos os locais habituais a preços que vão dos 35 euros (diários) aos 65 euros (passe). Existe ainda um passe VIP, disponível por 150 euros.