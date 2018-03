The Mystery Lights, Japanese Breakfast, Shame e Confidence Man são as quatro novas confirmações no cartaz do Vodafone Paredes de Coura, que se realiza entre os dias 15 e 18 de agosto.

Estes quatro novos nomes juntam-se assim às previamente anunciadas presenças de Arcade Fire, Fleet Foxes ou Skepta - recorde-se que Björk cancelou o seu concerto no festival.

Os passes gerais para o Paredes de Coura estão à venda nos locais habituais pelo preço único de €100,00.

16 de agosto

Fleet Foxes



17 de agosto

Skepta

Curtis Harding

... And You Will Know Us By The Trail of Dead

18 de agosto

Arcade Fire



+ Big Thief

The Blaze

The Mystery Lights

Japanese Breakfast

Shame

Confidence Man