Fernando Tordo considera "grave" a situação de suspeição em torno da canção vencedora do Festival RTP da Canção, 'O Jardim', composta por Isaura e interpretada por Cláudia Pascoal. Em causa estão alegadas semelhanças entre 'O Jardim' e 'To Build a Home', dos Cinematic Orchestra.

Perante as insinuações de que a canção tem sido alvo, Tordo - que compôs a música para outra canção do Festival, interpretada por Anabela - pede explicações. "Ouço dizer que a cantiga que ganhou o Festival RTP é ainda mais plágio do que a outra do que desistiu. Bom. Agora é grave. Porque já está escolhida para representar a RTP no Eurofestival", escreveu Tordo no Facebook. "Mas falta a prova. Onde está a prova? Se é para esconder, é uma calúnia nojenta. Se existe e serve de prova, que seja mostrada publica e oficialmente. Não, não estamos a falar só de cantigas, estamos a falar da existência ou não de um crime", concluiu.

Recorde-se que Isaura já reagiu às comparações que têm sido feitas entre as duas canções: "Acho que as pessoas já não sabem o que é plágio e às vezes dizem isso por acharem as músicas parecidas, o que não é de estranhar pois vivemos num mundo de influências", afirmou ao JN.

Ouça aqui as duas canções: