Os Cranberries anunciaram, esta semana, que Dolores O'Riordan gravou um último álbum com a banda, antes de morrer.

Esse mesmo álbum deverá, segundo os Cranberries, ser editado no próximo ano. De momento, só a voz de Dolores foi gravada, estando a banda a trabalhar nas canções.

Entretanto, a banda irá debruçar-se sobre um outro projeto: uma reedição do seu álbum de estreia, Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, como forma de celebrar o 25º aniversário desde o seu lançamento.

Esta reedição, explicam, irá contar com material inédito e de bónus, sendo que o álbum foi inteiramente remasterizado. A celebração deveria ter acontecido já este mês, mas foi adiada devido à morte de Dolores, em janeiro.

As causas da morte da cantora são ainda desconhecidas, com os resultados da autópsia a serem conhecidos apenas no dia 3 de abril. Dolores O'Riordan foi encontrada morta num quarto de hotel, em Londres, no passado dia 15 de janeiro.