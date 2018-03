Brian Johnson, antigo vocalista dos AC/DC, voltou a subir a um palco após ter saído da banda australiana.

No passado domingo, o músico esteve no Havai, onde se juntou a uma banda de bar e a Mick Fleetwood, dos Fleetwood Mac, para interpretar o clássico "(Get Your Kicks On) Route 66".

Recorde-se que Brian Johnson foi substituído por Axl Rose, nos AC/DC, após ter sido obrigado a parar por recomendação médica. O vocalista tem lutado contra alguns problemas de audição, arriscando a surdez.

Veja aqui o regresso de Brian Johnson aos palcos: