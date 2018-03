A viúva de Chester Bennington, Talinda Bennington, irá assinalar aquele que seria o 42º aniversário do vocalista dos Linkin Park de uma forma diferente.

No Twitter, Talinda pediu aos fãs dos Linkin Park que se juntem a uma campanha de sensibilização para as doenças mentais, partilhando fotografias suas nas redes sociais com a mão aberta e a frase "eu sou a mudança".

A campanha faz parte da 320 Changes Direction, iniciativa que começou logo após a morte do músico, e que tem como objetivo acabar com o estigma que se associa aos que sofrem de depressão, ou que têm problemas com o vício.

Recorde-se que Chester Bennington foi encontrado morto em sua casa, em julho do ano passado. O músico, que sofria de depressão, suicidou-se aos 41 anos.