Axl Rose resolveu verbalizar a sua opinião pouco favorável sobre Tim Cook, CEO da Apple, empresa que colocou os pés na indústria musical ao criar o leitor de mp3 iPod e continua fortemente ligada à música com a loja digital iTunes e a plataforma de streaming Apple Music.

O líder dos Guns N' Roses partilhou uma mensagem com os seus seguidores no Twitter na qual diz, sem grandes explicações: "O Tim Cook é o Donald Trump da indústria musical". Rose não simpatiza com o presidente dos Estados Unidos, tendo-o criticado já em diversas ocasiões.