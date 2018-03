A edição deste ano do Rock in Rio-Lisboa irá contar com uma arena dedicada ao gaming, anunciou esta semana a organização.

A Worten Game Ring irá ser o primeiro espaço dedicado aos videojogos a integrar um festival de música, em Portugal, e contará com a presença de YouTubers e gamers profissionais, bem como finais de torneios de gaming.

O Rock in Rio já havia tido uma área dedicada ao gaming na edição de 2017, no Rio de Janeiro, o que segundo Roberta Medina (Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio) "elevou a experiência a um outro patamar, trazendo para dentro do evento novas indústrias e indo ao encontro daquilo que o nosso público gosta de fazer nos seus momentos de lazer".

Esta nova arena, acrescenta, "vai tornar a experiência do público ainda mais completa", com o festival a "trazer para a indústria de gaming em Portugal um público mais amplo".

A edição deste ano do Rock in Rio-Lisboa irá realizar-se a 23, 24, 29 e 30 de junho.