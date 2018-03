Portugal é o país europeu onde assistir a um concerto musical é mais barato, garante um novo estudo levado a cabo pela Wanderu, plataforma de pesquisa e marcação de viagens de autocarro e comboio.

Segundo as conclusões do estudo, os bilhetes para concertos em Portugal podem ser 40% mais baratos do que na Áustria, sendo que Viena é a cidade com média de preços mais elevada.

A empresa diz que só considerou os bilhetes mais caros disponíveis (excluindo packs de fãs e ofertas especiais), pelo que a média em Portugal é de €80,13 - contra os €112,84 de Viena.

Na base do relatório agora divulgado está uma análise dos preços de bilhetes de digressões de 14 grandes artistas que passaram por grandes arenas ou estádios em 2017 ou têm espetáculos agendados este ano.

Britney Spears, Bryan Adams, The Chainsmokers, Harry Styles, Imagine Dragons, Jason Derulo, Katy Perry, Kendrick Lamar, Lady GaGa, Sam Smith, The Script, Shakira Shania Twain e U2 foram os artistas considerados, sendo que Sam Smith, The Script, Shakira e U2 têm concertos em nome próprio marcados em solo nacional (Imagine Dragons e Chainsmokers atuaram em festivais no ano passado e Katy Perry também atuará no Rock in Rio-Lisboa este ano).

Veja o gráfico abaixo.

Recorde abaixo a análise dos preços de bilhetes de festivais europeus feita por Miguel Cadete, diretor da BLITZ, em 2016.