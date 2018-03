Isaura, compositora do tema vencedor do Festival da Canção, respondeu às comparações que têm sido feitas nas redes sociais entre "O Jardim" e "To Build a Home", dos Cinematic Orchestra.

"To Build a Home", tema que se popularizou ao ser incluído na banda-sonora do filme Brokeback Mountain, não é desconhecido para Isaura, mas "não tem nada a ver" com "O Jardim", diz, ao Jornal de Notícias.

"Acho que as pessoas já não sabem o que é plágio e às vezes dizem isso por acharem as músicas parecidas, o que não é de estranhar pois vivemos num mundo de influências", continuou.

Isaura não escondeu, ainda, algum desconforto com esta situação: "Estou muito mal preparada para isto, pois gosto de ler tudo e responder a todas as mensagens, mas há quem critique sem as melhores intenções".