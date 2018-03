Norah Jones vai regressar a Portugal para atuar no festival EDP Cool Jazz. A artista norte-americana sobe ao palco do Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, no dia 31 de julho, e os bilhetes estão à venda nos locais habituais, custando entre €25,00 e €70,00.

Em formato trio, acompanhada pelo baterista Brian Blade e o baixista Chris Thomas, Jones vai levar ao palco o mais recente álbum de estúdio, "Day Breaks", editado há dois anos, não esquecendo, certamente, êxitos como 'Don't Know Why' ou 'Come Away With Me', que marcaram o início da sua carreira.

A 15ª edição do EDP Cool Jazz realiza-se em Cascais e tem já confirmados no cartaz nomes como Van Morrison, David Byrne ou Jessie Ware.

11 de julho David Byrne - Hipódromo de Cascais, entre €25,00 e €70,00



17 de julho BadBadNotGood - Parque Marechal Carmona (Cascais), entre €30,00 e €40,00



20 de julho Gregory Porter - Hipódromo de Cascais, entre €25,00 e €50,00



26 de julho Jessie Ware - Parque Marechal Carmona (Cascais), entre €30,00 e €40,00



28 de julho Van Morrison - Hipódromo de Cascais, entre €25,00 e €75,00

31 de julho Norah Jones - Hipódromo de Cascais, entre €25,00 e €70,00