A dois meses do Festival da Eurovisão, já são conhecidas praticamente todas as canções que concorrerão, na Altice Arena, em Lisboa, pelo prémio conquistado no ano passado por Salvador Sobral.

De entre os 43 países que participam naquela que é já a 63ª edição do concurso de canções europeu, faltam ser anunciados os concorrentes da Bulgária, Lituânia, Noruega e Suécia.

As duas semifinais realizam-se nos dias 8 e 10 de maio e a final no dia 12 de maio, tendo já presença garantida na derradeira noite da competição os seguintes países: Alemanha, Espanha, França, Itália, Portugal e Reino Unido.

Na primeira semifinal concorrem Albânia, Azerbaijão, Bielorrússia, Bélgica, Bulgária, República Checa, Estónia, Islândia, Israel (a intérprete é Netta Barzilai, mas a canção, intitulada 'Toy', ainda não foi tornada pública), Lituânia, Arménia, Áustria (o intérprete é Cesár Sampson mas a canção, chamada 'Nobody But You', ainda não é conhecida), Croácia, Chipre, Finlândia, Grécia, Irlanda (o intérprete é Ryan O'Shaughnessy mas a canção, 'Together', ainda não foi revelada), Macedónia (o duo Eye Cue vai apresentar 'Lost and Found', ainda não conhecida) e Suíça. Além dos países concorrentes, votam também nesta semifinal Portugal, Espanha e Reino Unido. Ouça abaixo as canções já selecionadas.

Albânia

Azerbaijão

Bielorrússia

Bélgica

República Checa

Estónia

Islândia

Arménia

Croácia

Chipre

Finlândia

Grécia

Suíça

Outros 18 países marcarão presença na segunda semifinal: Austrália (Jessica Mauboy cantará 'We Got Love', ainda não revelada), Dinamarca, Moldávia, Holanda, Noruega, Roménia, Rússia (Yulia Samoylova é a intérprete, mas a canção ainda não é conhecida), São Marinho, Sérvia, Geórgia (o grupo Iriao apresentará 'Sheni Gulistvis', ainda não conhecida), Hungria, Letónia, Malta, Montenegro, Polónia, Eslovénia, Suécia e Ucrânia. Juntam-se à votação a Alemanha, a França e a Itália. Ouça as canções selecionadas.

Dinamarca

Moldávia

Holanda

Roménia

São Marinho

Sérvia

Hungria

Letónia

Malta

Montenegro

Polónia

Eslovénia

Ucrânia