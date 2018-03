Os Beach House têm regresso agendado a Portugal para dois concertos. A banda de Victoria Legrand e Alex Scally atua no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 25 de setembro, e no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, no dia 26 de setembro.

À venda a partir desta sexta-feira, dia 9, os bilhetes terão preço único de €28,00. Recorde-se que a última passagem da banda por Portugal aconteceu no ano passado no festival Vodafone Paredes de Coura.

"7", o novo álbum da dupla de Baltimore, tem edição marcada para o dia 11 de maio e inclui os singles 'Lemon Glow' e 'Dive', hoje revelado.

Com mistura de Alan Moulder, que já trabalhou com Queens of The Stone Age, Nine Inch Nails, Foals ou Foo Fighters, "7" contou também com a ajuda de Peter Kember (Sonic Boom) na produção. Veja a capa e o alinhamento do disco abaixo.

1. Dark Spring

2. Pay No Mind

3. Lemon Glow

4. L’Inconnue

5. Drunk in LA

6. Dive

7. Black Car

8. Lose Your Smile

9. Woo

10. Girl of the Year

11. Last Ride​