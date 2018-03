Os Arctic Monkeys ainda não revelaram grandes pormenores acerca do seu novo álbum, o sucessor de AM, de 2013.

No entanto, a banda britânica poderá estar prestes a editar um novo single - e quem o diz é Alex Turner, o seu vocalista.

Após ser abordado por um fã, Turner (ainda com a barba que tem causado controvérsia) revelou que os Arctic Monkeys irão lançar um single "em breve", que será o primeiro material novo da banda em cinco anos.

Recorde-se que os Arctic Monkeys serão cabeças de cartaz da edição deste ano do festival NOS Alive, atuando no primeiro dia do evento, 12 de julho.