A atriz Frances McDormand foi galardoada com um Óscar para Melhor Atriz, pelo seu papel em Três Cartazes à Beira da Estrada, mas quase ficou sem ele pouco tempo depois.

Na festa que se seguiu à cerimónia dos Óscares, um homem tentou roubar a estatueta dourada que pertencia a Frances, mas foi apanhado por um fotógrafo ali presente e capturado pelas autoridades.

A atriz terá, no entanto, pedido à polícia para que libertasse o ladrão, que será agora acusado de furto qualificado.

Foi a jornalista Cara Buckley, do The New York Times, quem chamou a atenção para o sucedido, ainda durante a festa, no Twitter.