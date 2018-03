Foram anunciados os primeiros nomes para o cartaz do festival Meltdown, que se irá realizar em Londres de 15 a 23 de junho.

A edição deste ano do festival irá contar com a curadoria de Robert Smith, líder dos Cure, que sucede assim a nomes como David Bowie, Patti Smith ou Nick Cave.

Pela mão de Robert Smith, o Meltdown irá contar com nomes como os Nine Inch Nails, Placebo, Deftones, Libertines, Mogwai e My Bloody Valentine, entre outros.

"À medida que cada convidado confirma a sua presença, à medida que cada peça se encaixa, belisco-me: isto está a acontecer, e a imagem completa será fora deste mundo", disse o vocalista e guitarrista.