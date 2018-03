Moullinex, produtor da homenagem às Doce levada a palco na final do Festival da Canção revelou, em declarações à BLITZ, que o projeto é para continuar. "Chama-se Mais Doce", acrescentou.

Em palco no passado domingo, recorde-se, estiveram Ana Bacalhau, Catarina Salinas (Best Youth), Marta Ren e Selma Uamusse, interpretando canções tão emblemáticas quanto 'Ali-Babá', 'OK KO', 'Quente Quente Quente' ou 'Amanhã de Manhã'.

O músico - que diz que "as Doce foram a minha porta de entrada para o disco sound" - fala de um concerto e da vontade também de gravar um disco.

A Universal, editora de Ana Bacalhau, emitiu entretanto um comunicado no qual se lê: "a homenagem repete-se em maio, no Terreiro do Paço, em Lisboa, inserida no Eurovision Village, espaço de programação complementar ao Festival da Eurovisão".

Recorde abaixo a homenagem às Doce no palco do Festival da Canção.