A namorada de Diogo Piçarra, Melanie Jordão, mostrou o seu apoio para com o cantor após este ter sido acusado de plágio, o que levou à sua desistência do Festival da Canção.

"O Diogo sempre me disse que não há pessoas especiais, que somos todos iguais. E sim, somos todos de carne e osso, com qualidades e defeitos", escreveu, no Instagram.

E continuou: "O que eu nunca lhe disse é que de todas, todas as pessoas que conheci até hoje, nunca encontrei nenhuma com o coração mais puro e especial que o dele. Ele veio para deixar uma marca no mundo. E eu tenho o privilégio de acordar todos os dias a seu lado".

Recorde-se que "Canção do Fim", tema com o qual Diogo Piçarra participou na edição deste ano do Festival da Canção, é bastante similar a um cântico da Igreja Universal do Reino de Deus, o que levou várias pessoas a acusar o cantor de plágio.

Veja aqui a publicação de Melanie Jordão: