"Roberto Carlos por Raquel Tavares" regressou esta semana à liderança do top nacional de vendas de álbuns. Os Linda Martini, que lideravam na semana passada com o novo registo homónimo, caíram para a sétima posição.

O pódio fica completo com "Nação Valente" de Sérgio Godinho em segundo lugar e "Branco", de Cristina Branco, que entra para a terceira posição.

Assinalam-se também novas entradas de Amélia Muge ("Archipelagos (Passagens)" em 24º); Avô Cantigas ("O Super Avô" em 34º); Laurie Anderson & The Kronos Quartet ("Landfall" em 36º); e Linkin Park ("Live in Texas" em 49º).

1. Raquel Tavares - Roberto Carlos por Raquel Tavares

2. Sérgio Godinho - Nação Valente

3. Cristina Branco - Branco

4. Maria Vasconcelos - As Canções da Maria Especial História de Portugal

5. Paulo Sousa - Teu

6. Tozé Brito - A Memória do Amor

7. Linda Martini - Linda Martini

8. D.A.M.A. - Lado a Lado

9. U2 - Songs of Experience

10. Calema - A Nossa Vez

'God's Plan' de Drake continua no primeiro lugar do top de streaming, com 'All the Stars' de Kendrick Lamar e SZA a segurar também a segunda posição. O terceiro lugar é uma nova entrada: 'Psycho' de Post Malone.

1. Drake - 'God's Plan'

2. Kendrick Lamar & SZA - 'All the Stars

3. Post Malone feat. Ty Dolla $ign - 'Psycho

4. Post Malone feat. 21Savage - 'Rockstar'

5. Liam Payne & Rita Ora - 'For You'

6. Luis Fonsi & Demi Lovato - 'Échame La Culpa'

7. Camila Cabello & Young Thug - 'Havana'

8. Dua Lipa - 'IDGAF'

9. Anitta & MC Zaac & Maejor feat. Tropkillaz, DJ Yuri Martins - 'Vai Malandra'

10. Anitta & J. Balvin - 'Downtown'