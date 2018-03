Manel Cruz irá dividir em vários discos as canções que tem vindo a compor.

Após o lançamento do seu próximo trabalho, que terá edição física e digital em abril, Manel Cruz irá iniciar a digressão de apresentação do primeiro volume desta nova fase, com atuação já confirmada no palco Music Valley do Rock in Rio, a 29 de junho. Do primeiro disco prometido fazem parte 'Beija-Flor' e 'Ainda Não Acabei', os dois singles lançados em tempos recentes.

Em 2017, Manel Cruz voltou aos concertos com uma formação que o inclui colaboradores habituais como Nico Tricot (voz, flauta transversal, teclados, guitarra), Edú Silva (voz, baixo, teclados) e António Serginho (percussão, teclados). Atuou, por exemplo, nos festivais Vodadone Paredes de Coura, em Paredes de Coura, e Vodafone Mexefest, em Lisboa.

Veja o vídeo de 'Beija-Flor' e ouça também 'Ainda Não Acabei':