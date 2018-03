Já é conhecida programação diária do NOS Primavera Sound, festival que se realiza de 7 a 9 de junho no Parque da Cidade do Porto. Como a BLITZ já havia avançado no início de fevereiro, Lorde encabeça o primeiro dia do festival (quinta, enquando A$AP Rocky chama a si a posição cimeira do dia do meio (sexta), ficando Nick Cave & the Bad Seeds para a noite de sábado.

Veja aqui o cartaz completo dividido por dias:

quinta, 7 de junho

Lorde

Tyler, the Creator

Jamie xx

Father John Misty

Rhye

Waxahatchee

Gerd Janson

Motor City Drum Ensemble

Ezra Furman

Mall Grab

Starcrawler

Alex Lahey

Moullinex

Fogo Fogo

Tiago

Foreign Poetry

sexta, 8 de junho

A$AP Rocky

Fever Ray

Vince Staples

The Breeders

Grizzly Bear

Four Tet

Floating Points

Thundercat

Unknown Mortal Orchestra

Marcel Dettmann

Ibeyi

Superorganism

Helena Hauff

Shellac

Amen Dunes

Zeal & Ardor

Levon Vincent

Mavi Phoenix

Idles

Yellow Days

Shanti Celeste

Mattiel

Black Bombaim

Solar Corona

DJ Lycox

sábado, 9 de junho

Nick Cave and the Bad Seeds

The War on Drugs

Arca

Mogwai

Nils Frahm

Kelela

Wolf Parade

Talaboman

Rolling Blackouts Coastal FEver

Avalon Emerson

Abra

Joe Goddard

Jay Som

Denis Sulta

Belako

Public Service Broadcasting

Vagabon

Oso Leone

Metá Metá

Kelsey Lu

Flat Worms

Or:la

Luís Severo

Caroline Lethô

A partir de amanhã às 12h00, os bilhetes diários estarão disponíveis a um preço de 60 euros. O passe de 3 dias custa 125 euros.