Morreu Patrick Doyle, baterista da banda britânica Veronica Falls. Tinha 32 anos.

As causas da morte do baterista, membro fundador dos Veronica Falls, não foram ainda reveladas. Juntamente com a banda, Doyle atuou em Portugal por três vezes, a última das quais no festival de Paredes de Coura, em 2013.

No Facebook, os Veronica Falls dizem-se "desolados" e pedem aos fãs que doem dinheiro ao Centro LGBT de Los Angeles, que dizem ter sido "um apoio inestimável para o Patrick".

De forma mais pessoal, a baixista Marion Herbain lamentou a morte do seu colega de banda, dizendo-se "grata por ter podido passar alguns dos melhores anos da minha vida a teu lado".

Também Alex Kapranos, vocalista e guitarrista dos Franz Ferdinand, prestou homenagem a Patrick Doyle. "Estou arrasado com as notícias da morte do meu amigo Patrick Doyle. Ele era inteligente, divertido, um grande músico... Sentirei a falta dele", escreveu, no Twitter.