Morreu David Ogden Stiers, ator norte-americano conhecido pelo seu papel na série M*A*S*H, onde interpretou o major Charles Emerson Winchester III.

O ator, de 75 anos, morreu em sua própria casa em Newport, no estado do Oregon, noticiou no sábado o jornal The Oregonian. Stiers vinha lutando contra um cancro na bexiga.

O seu papel em M*A*S*H rendeu-lhe duas nomeações para os prémios Emmy, em 1981 e 1982, mas o ator só venceria em 1984 com The First Olympics: Athens 1896, minissérie sobre os primeiros Jogos Olímpicos.

Para além do seu trabalho como ator, David Ogden Stiers deu também voz a vários desenhos animados, participando em filmes como A Bela e o Monstro (1991), Pocahontas (1995), O Corcunda de Notre Dame (1996) e A Viagem de Chihiro (2001).