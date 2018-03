‘Remember Me’, do filme de animação "Coco", rendeu o segundo Óscar ao casal Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, que bateu assim nomes como Sufjan Stevens ou Mary J. Blige. Os dois compositores já tinham sido galardoados, em 2014, por ‘Let it Go’ de “Frozen”.



Também Alexandre Desplat recebeu o seu segundo Óscar de Melhor Banda Sonora por “A Forma de Água” (o primeiro foi por “Grand Budapest Hotel”, em 2015). O músico francês levou a melhor numa categoria que tinha entre os nomeados Jonny Greenwood, dos Radiohead, pela banda sonora de "Linha Fantasma".



Mary J Blige, a primeira mulher a ser nomeada para os prémios de Melhor Atriz Secundária e Melhor Canção Original, foi a primeira protagonista dos momentos musicais que salpicaram a cerimónia, interpretando ‘Mighty River’ do filme “Mudbound - As Lamas do Mississippi”.



Do filme de animação “Coco”, ‘Remember Me’, foi interpretada em palco pelo ator Gael Garcia Bernal, Natalia LaFourcade e Miguel.



Sufjan Stevens foi o terceiro a subir ao palco para cantar ‘Mystery of Love” do filme “Chama-me Pelo Teu Nome”. Com a sua banda, em palco, esteve Annie Clark, também conhecida como St. Vincent, nos coros e guitarra.





‘Stand Up for Something’ rendeu a única nomeação ao filme “Marshall” e foi defendia em palco por Common, em registo spoken word, e Andra Day. Um dos momentos mais simbólicos e emocionantes da cerimónia, com Common a instigar os elementos da plateia a levantarem-se para defenderem aquilo em que acreditam.





Keala Settle interpretou de forma explosiva e emocionada o tema ‘This is Me’, do filme musical “O Grande Showman”, acompanhada por um coro gigante e dois percussionistas.