Cláudia Pascoal com "O Jardim" foi a grande vencedora do 52º Festival RTP da Canção, que teve lugar no Pavilhão Multiusos de Guimarães, domingo à noite. Irá, por isso, representar Portugal no festival da Eurovisão, que tem lugar na Altice Arena, em Lisboa, a 12 de maio.

A canção da autoria de Isaura foi premiada com 12 pontos por parte do televoto e 10 do júri, levando de vencida 'Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada', de Catarina Miranda, que obteve a mesma pontuação no total, tendo 12 pontos vindo do júri e 10 do público - no desempate, contudo, prevalece a votação do público que, neste caso, favoreceu a canção de Cláudia Pascoal.

Veja aqui a classificação completa:

1. Cláudia Pascoal, "O Jardim" - 22 pontos

2. Catarina Miranda, "Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada" - 22 pontos

3. Peu Madureira, "Só Por Ela" - 16 pontos

4. Janeiro, sem título - 12 pontos

5. Rui David, "Sem Medo" - 8 pontos

6. Anabela, "Para Te Dar Abrigo" - 7 pontos

7. Joana Barra Vaz, "Anda Estragar-me Os Planos" - 7 pontos

8. Lili, "O Voo das Cegonhas" - 5 pontos

9. Joana Espadinha, "Zero a Zero" - 4 pontos

10. Susana Travassos, "Mensageira" - 4 pontos

11. Peter Serrado, "Sunset" - 3 pontos

12. Maria Inês Paris, "Bandeira Azul" - 3 pontos

13. Minnie & Rhayra, "Patati Patata" - 2 pontos

14. David Pessoa, "Amor Veloz" - 0 pontos

A decisão ficou nas mãos do público e de 7 painéis de júri regionais (Norte; Centro; Lisboa e Vale do Tejo; Alentejo; Algarve; Açores; e Madeira). A votação feita por televoto representou 50% e a soma das votações dos júris regionais os outros 50%.

Veja a canção vencedora:

Leia o acompanhamento do Festival da Canção por parte da BLITZ, com análise canção a canção.