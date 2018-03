Eddie Vedder foi uma das surpresas da noite de Óscares, subindo ao palco para dar música ao segmento In Memoriam, durante o qual são lembrados os atores que faleceram ao longo do último ano.

Vedder aproveitou a deixa para relembrar, também, um músico recentemente falecido: Tom Petty. Durante o tributo, o vocalista dos Pearl Jam interpretou "Room at the Top", canção de Tom Petty & the Heartbreakers.

Veja aqui esse momento: