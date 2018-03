"A Forma da Água" ganhou o Óscar de Melhor Filme esta noite no Dolby Theater, em Hollywood. O filme arrecadou ao todo quatro prémios, rendendo a Guillermo Del Toro o seu primeiro Óscar de Melhor Realizador e ultrapassando a concorrência também nas categorias de Melhor Banda Sonora e Melhor Direção de Arte.

Logo atrás ficou "Dunkirk", que venceu em três categorias técnicas: Melhor Montagem, Melhor Edição de Som e Melhor Mistura de Som. O filme de animação "Coco" destacou-se como Melhor Filme de Animação e como vencedor do prémio de Melhor Canção Original ('Remember Me'). "Blade Runner 2049", "Três Cartazes à Beira da Estrada" e "A Hora Mais Negra" também foram distinguidos com dois prémios cada.

Veja abaixo a lista completa de vencedores e leia também um resumo da gala.

Melhor Filme “A Forma da Água”

Melhor Realizador Guillermo Del Toro, "A Forma da Água"

Melhor Atriz Frances McDormand, “Três Cartazes à Beira da Estrada”

Melhor Ator Gary Oldman, “A Hora Mais Negra”

Melhor Atriz Secundária Allison Janney - “Eu, Tonya”

Melhor Ator Secundário Sam Rockwell, “Três Cartazes à Beira da Estrada”

Melhor Argumento Original Jordan Peele, “Foge”

Melhor Argumento Adaptado James Ivory, “Chama-me pelo teu Nome”

Melhor Banda Sonora “A Forma da Água”, Alexandre Desplat

Melhor Canção 'Remember Me', Coco

Melhor Filme Estrangeiro “Uma Mulher Fantástica”, Sebastián Lelio (Chile)

Melhor Filme de Animação “Coco”, Lee Unkrich e Darla K. Anderson

Melhor Documentário em Longa-Metragem “Icarus”, Bryan Fogel e Dan Cogan

Melhor Documentário em Curta-Metragem “Heaven is a Traffic Jam on the 405”, Frank Stiefel

Melhor Curta-Metragem “The Silent Child”, Chris Overton e Rachel Shenton

Melhor Curta-Metragem de Animação “Dear Basketball”, Glen Keane e Kobe Bryant

Melhor Fotografia “Blade Runner 2049”, Roger Deakins

Melhor Edição de Som “Dunkirk”, Richard King e Alex Gibson

Melhor Mistura de Som “Dunkirk”, Mark Wingarten, Gregg Landaker e Gary A. Rizzo

Melhor Direção de Arte “A Forma da Água”, Paul Denham Austerberry, Shane Vieau e Jeff Melvin

Melhor Caracterização “A Hora Mais Negra”, David Malinowski, Lucy Sibbick e Kazuhiro Tsuji

Melhor Guarda-Roupa “Linha Fantasma”, Mark Bridges

Melhor Montagem “Dunkirk”, Lee Smith

Melhores Efeitos Visuais “Blade Runner 2049”, Gerd Nefzer, John Nelson, Paul Lambert e Richard Hoover

Depois do discurso de abertura do anfitrião Jimmy Kimmel, com as habituais tiradas humorísticas, “recados” aos grandes vilões do último ano - Harvey Weinstein, Donald Trump e Mike Pence - e exaltação dos movimentos femininos #metoo e #timesup, movimentos pela igualdade e pelo controlo de armas, a cerimónia começou com uma primeira vitória para “Três Cartazes à Beira da Estrada”. Sam Rockwell recebeu a estatueta de Melhor Ator Secundário das mãos de Viola Davis e agradeceu aos outros nomeados por serem uma inspiração. Foi a sua primeira nomeação e, claro, o seu primeiro Óscar.



A primeira surpresa da noite chegou momentos depois, com “Icarus” a ganhar o prémio de Melhor Documentário em Longa-Metragem e não “Olhares Lugares” de Agnès Varda, o grande favorito. Allison Janney, por seu lado, era a grande favorita e venceu na categoria de Melhor Atriz Secundária pelo seu papel em “Eu, Tonya”, filme baseado na vida da patinadora artística Tonya Harding.



Salma Hayek, Ashley Judd, Salma Hayek e Annabella Sciorra, três das dezenas de mulheres que acusaram o produtor Harvey Weinstein de assédio sexual, subiram ao palco para falar sobre questões sociais, deixando uma mensagem de igualdade.



“Chama-me Pelo Teu Nome” recebeu o primeiro prémio da noite pelas mãos do octagenário James Ivory: Melhor Argumento Adaptado. O cineasta agradeceu ao autor do livro e ao realizador. Jordan Peele subiu também ao palco para agradecer o Óscar de Melhor Argumento Original por “Foge”. Após 14 nomeações, Roger Deakins recebeu o Óscar de Melhor Fotografia por “Blade Runner 2046”... E por esta altura já se percebia a grande diversidade entre os vencedores.

Eddie Vedder, líder dos Pearl Jam, protagonizou um dos momentos mais emocionantes da noite com uma versão de ‘Room at the Top’ de Tom Petty a musicar o “in memoriam”, sequência que recorda os profissionais do mundo do cinema que morreram no último ano.



Guillermo del Toro venceu o Óscar de Melhor Realizador por “A Forma da Água” e dedicou, emocionado, o primeiro dos seus dois discursos aos profissionais imigrantes nos Estados Unidos. Gary Oldman recebeu, sem grandes surpresas, o seu primeiro Óscar de Melhor Ator por “A Hora Mais Negra” e Frances McDormand, também como se previa, o segundo de Melhor Atriz por “Três Cartazes à Beira da Estrada”, 22 anos depois de “Fargo”. O discurso da atriz foi o mais efusivo e emocionante da noite: pediu a todas as mulheres nomeadas para se levantarem e disse “todas temos histórias para contar. Temos projetos para vos apresentar”, apelando à inclusão.



Warren Beatty e Faye Dunaway regressaram ao local do crime, um ano depois do maior engano da história dos Óscares, para apresentar o maior prémio da noite, o de Melhor Filme... e desta vez sem erros. “A Forma da Água” tinha 13 nomeações e saiu do Dolby Theater com quatro estatuetas douradas.