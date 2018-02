Os Arcade Fire são a nova confirmação para o cartaz do festival Vodafone Paredes de Coura. A banda canadiana irá, desta forma, regressar ao local onde se estreou em Portugal, pela primeira vez, em 2005.

Os Arcade Fire subirão ao palco principal do festival no dia 18 de agosto, data em que atuaria Björk, que anunciou hoje o cancelamento da sua presença no evento.

O grupo, que atua também no Campo Pequeno, em Lisboa, a 23 de abril (um concerto que já se encontra esgotado), irá assim voltar a Portugal poucos meses depois para apresentar os temas de Everything Now, o seu último álbum.

Os Arcade Fire juntam-se assim aos anteriormente confirmados Big Thief, Fleet Foxes, ...And You Will Know Us By The Trail of Dead, Skepta e Curtis Harding. Os passes gerais já se encontram à venda nos locais habituais, ao preço de 100 euros.