Os Smashing Pumpkins regressam aos palcos este verão para uma digressão pelos Estados Unidos que junta novamente três elementos da formação original e o líder Billy Corgan divulgou esta tarde uma lista de canções da qual sairá o alinhamento final que irão tocar.

Numa fotografia partilhada no Instagram, o músico norte-americano revela que além dos grandes sucessos e de canções recuperadas aos primeiros álbuns, a banda poderá levar ao palco versões de 'Stairway to Heaven' dos Led Zeppelin, 'Space Oddity' de David Bowie e 'Love Will Tear Us Apart' dos Joy Division.

Corgan pede também aos fãs para ajudarem a banda a "criar um alinhamento épico" com sugestões e pedidos. Veja abaixo.