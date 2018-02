Um novo estudo mostra que a música que ouvimos na adolescência é determinante para a formação dos nossos gostos musicais na idade adulta.

O jornal The New York Times publicou um artigo no qual analisou dados fornecidos pelo Spotify, que estabeleceram uma correlação entre o ano de nascimento de um utilizador da plataforma, e as suas preferências musicais.

O estudo revela ainda que, no caso dos homens, os seus gostos musicais são formados entre os 13 e os 16 anos de idade. Em média, a canção preferida de um homem adulto foi editada quando este tinha 14 anos.

Como exemplo, o autor do estudo, Seth Stephens-Davidowitz, utilizou "Creep", o grande êxito dos Radiohead. "Creep" é a 164ª canção mais popular entre homens adultos com 38 anos, que teriam 14 quando a canção foi editada.

No caso das mulheres, os gostos musicais são formados entre os 11 e os 14 anos de idade. E, aqui, também entra em cena um outro factor: as influências que as mulheres tiveram durante a infância.

Também foi dado como exemplo um outro tema, "Just Like Heaven", dos The Cure, que se descobriu ser uma canção bastante popular entre as mulheres com 41 anos - que teriam 11 quando esta foi editada.