Em 1992, os U2 estavam no topo do mundo. A banda irlandesa editou Achtung Baby, um dos seus álbuns mais celebrados, no ano anterior, e estava a braços com a Zoo TV Tour, uma das digressões mais icónicas da história do rock.

Nesse mesmo ano, os U2 receberam o prémio de Melhor Artista Rock na cerimónia dos Billboard Music Awards, o qual agradeceram via satélite - e completamente alcoolizados.

Durante uma curta conversa com Phil Collins, encarregue de lhes "entregar" o prémio, os U2 aproveitaram para brincar um bocado com o ex-Genesis.

"Os nossos pais são grandes fãs da tua música", disseram-lhe, justificando também a ausência de Larry Mullen Jr. dessa transmissão: "ele tem andado estranho. Sabes como são os bateristas, quando começam a cantar ficam estranhos".

Veja aqui o vídeo: