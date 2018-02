O Google irá dificultar a vida aos revendedores de bilhetes para concertos. A plataforma alterou, esta semana, a sua política de revenda de bilhetes no AdWords com o objetivo de acabar com os chamados "candongueiros".

Desde a passada quarta-feira, todos aqueles que queiram revender os seus bilhetes para um determinado espetáculo serão obrigados a esclarecer que os mesmos estão a ser vendidos em segunda mão.

Não só isso, como a partir do próximo mês os revendedores serão também forçados a divulgar qual a diferença entre o valor que pedem e o valor original.

Para a Google, "a falta de transparência poderá reduzir a confiança dos consumidores na compra de bilhetes online", o que dificulta o trabalho das promotoras e outras empresas legais.