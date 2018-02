A dois passos do centro de artes Barbican, numa invernosa tarde em Londres, os Franz Ferdinand recebem a imprensa num pub curiosamente chamado The Singer. Numa altura em que muitos ainda almoçam ou bebem uma pint, o ruído das conversas animadas tornaria impossível qualquer gravação de entrevista – talvez por isso, é na cave do pub, repleta de mesas e cadeirões de madeira escura, que Alex Kapranos, o vocalista da banda, e Julian Corrie, um dos novos membros do grupo, esperam pela BLITZ. Munidos de grande simpatia e de um humor desarmante, os dois músicos conversaram com vontade sobre a nova era dos Franz Ferdinand, agora que o guitarrista Nick McCarthy, um dos fundadores do grupo, abandonou o «navio». Corrie, que tem uma carreira musical autónoma como Miaoux Miaoux, foi convocado para tocar teclas, ao passo que Dino Bardot é o novo guitarrista da banda – e, segundo o sempre divertido Alex Kapranos, «a maior estrela rock que Glasgow já produziu». O regresso a Portugal, em 2018, está garantido (NOS Alive), disseram-nos ainda estes críticos ferozes do Brexit e de Donald Trump.

Como se sentem neste regresso aos discos? Always Ascending é o vosso primeiro álbum desde 2013, se não contarmos com a colaboração com os Sparks. E é também o primeiro disco sem o vosso guitarrista Nick McCarthy…

Alex Kapranos – É ótimo, porque não só temos um álbum novo, como ele representa o começo de uma nova era, de uma nova década, de um novo capítulo da banda. O último disco de Franz Ferdinand foi, literalmente, o último disco de uma década da banda. E este parece-nos o primeiro de uma nova década. (Sussurrando) É mesmo muito bom! Posso dizer isto? (risos) Será que devo ser muito modesto e dizer: «meh, está só mais ou menos?». Na verdade, adorei fazer este disco e estou entusiasmadíssimo com ele.

Como conheceram o Julian Corrie, um dos vossos novos músicos, aqui presente?

AK – Estava em Conway, na Irlanda, para o lançamento de um filme chamado Lost in France, de um tipo chamado Niall McCann. Eu estava lá com a Emma Pollock e o Paul Savage, dos Delgados e da [editora] Chemikal Underground, e o Stuart Braithwaite, dos Mogwai, e às tantas disse-lhe: «ei, sabes que estamos em Glasgow, sabes de alguém que queiras vir para a nossa banda?». E ele: «o Julian é porreiro, talvez esteja interessado». Então mandei-lhe um e-mail e ele respondeu: «era capaz de ser engraçado». Fingindo-se pouco impressionado. (risos) Lá nos encontrámos e – o que acaba por ser mais importante que a música – fomos comer ao indiano e depois beber uns copos para ver se nos dávamos bem. Porque uma banda é uma empreitada social, é um gangue, uma matilha. E temos de nos certificar que nos damos bem e nos divertimos uns com os outros. Felizmente isso aconteceu, pelo que nos juntámos e, quando tocámos juntos, a banda estava a soar melhor do que nunca. Assim, tornou-se óbvio que era a solução correta.

E para o Julian, como foi juntar-se à família, à «matilha»?

Julian Corrie – Foi muito excitante! Quando o Alex me mandou um e-mail assim do nada, eu estava de férias e pensei: «uau, um e-mail do Alex Kapranos, o que quererá ele?». Foi fixe, e demo-nos logo bem. Lembro-me que quando fui ao estúdio que ele tem na Escócia, para tocar com eles, era uma noite de «lua de sangue». A lua estava vermelha e eu pensei: «isto ou é um bom augúrio ou um mau agoiro! Ou vai ser espetacular, ou horrível». (risos) Mas foi ótimo e depressa percebemos que resultava. Que funcionávamos bem juntos, enquanto músicos.

É mais novo que o resto dos seus novos companheiros de banda?

JC – Sim, tenho 32 anos.

AK – Que, curiosamente, é a idade que eu tinha quando o nosso primeiro disco saiu.

Mas parece mais jovem ainda…

KC – Eu sei, não consigo deixar crescer a barba! (risos)

E quanto ao Dino Bardot, o vosso novo guitarrista? Como chegou à banda?

AK – O Dino é um velho amigo! Ele não esteve envolvido na gravação do disco. Nós temos uma regra, que é nunca ouvirmos, em disco, mais do que aquilo que cinco pessoas poderiam estar a tocar. Sempre gravámos os nossos discos com os quatro a tocar ao vivo em estúdio, por isso, em todas as canções que ouves, somos nós os quatro a tocar juntos. Depois abrimos espaço para apenas mais um overdub: mais um par de mãos ou mais uma voz. Se ouvires o disco, não ouves 14 guitarras a tocar ao mesmo tempo, ou 15 baterias diferentes. Com a gravação digital, hoje em dia, isso é bastante fácil de se fazer, mas decidimos manter a coisa relativamente pura. Mas depois pensámos: «se temos esta quinta voz, e nos álbuns anteriores alguns dos arranjos até são um pouco mais amplos… isto é o começo de uma nova era da banda, de uma nova década. Não há regras que digam que temos de ser um quarteto. Podemos ser o que quisermos! Porque é que não convidamos o Dino?». Eu tinha-o visto a tocar na festa de aniversário de um amigo meu. Ele fez uma banda para poder cantar as canções favoritas do nosso amigo, o Charlie. Eu cantei a «I’m on Fire», do Bruce Springsteen, porque ele é um grande fã [do Boss], e o Dino foi para o palco e cantou a «Purple Rain». E não se limitou a cantar, tocou o solo de guitarra todo, também! E eu fiquei: «eh lá!». Ele estava a cantar só por diversão, mas soava tão natural que pensei: «o Dino é a maior estrela rock que Glasgow já produziu! E eu não quero ser a única pessoa a presenciar isto! Anda juntar-te aos Franz Ferdinand, andar em digressão por todo o mundo e mostrar a toda a gente que és uma estrela rock». E assim foi.

Já afirmaram que, com a saída do Nick McCarthy, acabaram por ficar mais fortes como banda. Como é que isso funciona?

AK – Creio que sim. Quando acontece uma coisa tão drástica como esta, vemo-nos numa situação de ou vai ou racha. Ou dizes: «pronto, acabou, não vale a pena continuar a fazer isto, ou…». Porque, no fundo, isto obrigou-nos a pensar na razão pela qual queríamos continuar a fazer o que fazemos. Não íamos continuar só porque é isto que fazemos na vida. Tivemos mesmo de pensar se queríamos continuar ou não. Obrigou-nos a pensar na relação que temos uns com os outros, e isso acabou por unir-nos mais.

Como o Liam Gallagher vos disse, é como quando um jogador de futebol deixa uma equipa, certo?

AK – É verdade! Estávamos num grande festival em Espanha, onde o Liam Gallagher também ia tocar, e ele foi aos bastidores cumprimentar-nos. Ficámos na conversa, e ele: «ah, pois é, o vosso amigo foi embora, não é? O gajo pequenito, que fazia umas danças estranhas!». E nós: «sim». E ele: «é como uma equipa de futebol, não é? Um jogador sai, mas a equipa continua e até pode passar a ser mais forte do que era». Suponho que com isso estivesse a aludir a uma certa banda em que ele esteve antes… Não sei! (gargalhadas)

E a escolha de um título como Always Ascending [«sempre a subir»] – revela um certo otimismo?

AK – Sim, sem dúvida que escolhemos esse título [com essa intenção]. Não andávamos à procura dele mas, depois de acabarmos o disco, percebemos que seria o mais adequado. Porque temos mesmo a sensação de termos ascendido, de estarmos num sítio diferente, o que é ótimo.

Apresentaram este novo disco com um concerto numa pequena sala, em Paris. Para uma banda habituada a tocar em grandes recintos, como é a experiência de voltar a esses clubes?

AK – Eu adoro tocar em salas mais pequenas, é ótimo. Antes de tocarmos ali, tínhamos tocado em Espanha, para umas 40 mil pessoas. Faz-me lembrar… Certa vez, estava na América e fui a um jogo de basebol. Alguma vez foste a um jogo de basebol?

Não…

AK – Não vás, é mesmo chato! Chato ao nível do críquete. Mas uma coisa que achei fascinante é que, quando os tipos vão bater na bola e estão a dar lanço aos tacos, têm ali uma coisa… Eu perguntei ao meu amigo americano e ele disse que, pelos vistos, eles põem um peso no taco. Então balançam o taco com o peso e assim batem na bola com mais força. E às vezes tocar numa sala mais pequena é assim. Estás tão habituado a projetar a energia para 40 mil pessoas que, quando tocas para 200, parece que estás a explodir!

Um mágico sucesso

Mal o primeiro disco de Franz Ferdinand saiu, em 2004, obtiveram um grande sucesso e, desde então, têm tocado para grandes plateias. É um nível de sucesso difícil de manter?

AK – Não me vou queixar! Não vou incorrer em falsa modéstia e fingir que não foi espetacular que tenha acontecido assim, porque claro que foi! E claro que talvez haja algumas dificuldades relacionadas com ter um certo nível de sucesso mas, fogo, prefiro ter essas dificuldades do que as dificuldades que decorrem de tocar numa sala para 20 pessoas.

Sim, mas foi difícil manter sempre esse nível? Sentiram muita pressão?

AK – Não, de todo! Bem, talvez as outras pessoas tenham expectativas, mas sempre fiz por ignorá-las. Além disso, eu já tinha 32 anos quando esse álbum foi lançado, e devo ter começado a escrever canções aos 14. São 18 anos a tocar para salas com dez ou vinte pessoas. Qualquer tipo de sucesso seria sempre mágico, porra. (risos)

Ficou surpreendido, na altura, com o sucesso imediato da vossa estreia?

AK – Fiquei surpreendido por não ter acontecido antes! (risos)

E foi bom ter acontecido quando já tinha 32 anos?

AK – Sim, ainda bem que já estava nos meus trintas quando isso aconteceu. Se tivesse tido esse sucesso aos 15, ter-me-ia tornado num autêntico palhaço! Ainda mais do que já sou. Assim pude ver como é a vida real e não me sinto privilegiado se for adulado, como por vezes acontece com quem tem bandas. E ainda hoje, se me vão buscar a algum lado e me querem levar a mala, eu fico: «não faças isso, deixa-me levar a minha própria mala!».

Julian, quantos concertos já deu com os Franz Ferdinand?

JC – Ainda outro dia estava a pensar nisso! Penso que foram uns 50 ou 60. Fizemos uma digressão na América em maio e junho, depois demos uns concertos na Europa e agora vamos voltar para a América. A digressão norte-americana foi muito divertida. Quando perguntaste como é tocar nas salas mais pequenas – nos Estados Unidos tocamos habitualmente em salas mais pequenas, e tive aquela sensação que o Alex descreveu: muita pressão, não em termos de stress, mas no sentido de darmos um concerto mais concentrado, mais intenso.

Estiveram nos Estados Unidos já depois de Donald Trump ser eleito?

JC – Sim, é curioso – tocámos em Charlottesville pouco depois dos motins e da parada das tochas e essa treta toda. O Alex descreveu muito bem a sensação que tivemos lá: sabes quando um miúdo vai a correr pela rua e cai e magoa-se, e há ali um intervalo entre magoar-se e perceber o que aconteceu e começar a chorar? São ali uns dois segundos em que o miúdo pensa: «o que é que acaba de me acontecer?». E depois lá vêm as lágrimas. Foi isso que aconteceu com o país. Quando lá estivemos, as pessoas estavam num certo estado de choque, sem terem percebido bem as consequências. Acredito que, quando voltarmos agora, possa ser diferente.

AK – Estão quase a chegar ao ponto de libertarem o uivo primitivo da angústia, como a situação justifica.

Muitos norte-americanos nunca acreditaram verdadeiramente que Trump iria vencer as eleições…

AK – Nem o próprio tolo cor de tangerina [no original, «tangerine buffoon»]! Não viste a cara de choque dele, no dia das eleições? Que deprimente. Eu mantenho a minha sanidade mental imaginado que, no fundo, estou a participar num qualquer filme blockbuster americano. E, como em qualquer blockbuster americano, há a parte em que se explica o enredo, o caos, o ponto mais baixo e a conclusão, em que o tolo cor de tangerina aparece de fato cor de laranja [uniforme das prisões nos Estados Unidos] e de algemas. E começam a passar os créditos. Eu só estou à espera desse momento.

Os créditos e a música épica…

AK – E nós fazemos a banda-sonora, exato! Boa, é isso mesmo! (gargalhadas)

E no Reino Unido, qual é a vossa opinião sobre o momento político? Onde vivem atualmente?

AK – Eu vivo entre a Escócia e Londres.

JC – Eu vivo na Escócia.

AK – De certa forma é frustrante. De certa forma, os americanos têm mais sorte. Porque estamos em situações igualmente traumáticas. Nos Estados Unidos, pelo menos têm uma figura forte para poderem desprezar. Na Grã-Bretanha, nem isso temos. Porque a Theresa May é apenas incompetente. Não tem personalidade!

Não é uma vilã?

JC – Não tem força de caráter ou força de vontade suficientes para poder ser uma vilã. Ao menos o Trump é fiel à sua idiotice.

AK – Exato, é verdadeiramente desprezível. Já a Theresa May não é nada, é só um conglomerado anónimo de personagens desprezíveis, o que torna tudo mais frustrante. Mas saudável não é, o que se vive hoje no Reino Unido.

JC – E é embaraçoso, também. Quando saio do país, sinto um pouco de vergonha pelo país, o Brexit e isso tudo.

AK – É como teres o teu tio racista a andar atrás de ti para todo o lado! O Brexit é isso. O Brexit e toda a gente que votou a favor.

Acham que as bandas poderão ter a sua vida dificultada, durante as digressões, depois de o Brexit ser concretizado?

JC – Mas nós nem sabemos! Uma das coisas mais revoltantes é o plano ser pavoroso porque, à semelhança do Trump, que não esperava chegar ao poder e não sabe o que está a fazer, os defensores do Brexit também não esperavam ganhar e agora não sabem como agir. E é por isso que a Theresa May fez campanha pelo «remain» [defendendo a permanência do Reino Unido na União Europeia]. E depois tornou-se primeira-ministra!

AK – Fez campanha, mas discretamente. Porque é uma oportunista. Não tem qualquer base de convicções. Mas penso que se tornará difícil para algumas bandas em digressão, sobretudo para as mais pequenas, que têm menos dinheiro. Porque vai haver mais burocracia. Quando vamos tocar aos Estados Unidos, por exemplo, temos de preencher um formulário e declarar todos os instrumentos que levamos connosco. Tem de ser tudo inspecionado, porque não estamos ao abrigo de um acordo como na União Europeia. Mas se tivermos de fazer isso em todos os países da Europa a que formos, fica caro! Demora tempo e torna as digressões muito complicadas. Por isso, sim, o Brexit vai ter um efeito a nível prático. Além de que as pessoas vão estar tão irritadas com a Grã-Bretanha que já nem vão querer ver-nos. «Vão lá comer o vosso bangers and mash [salsicha com puré, prato comum em Inglaterra], seus palhaços…».

1996-98 AccuSoft Inc., All right

Sardinhas & streaming

De regresso ao disco novo: qual a vossa canção favorita, de momento?

AK – Neste momento, a minha favorita é a «Lazy Boy». Porque, sempre que a ouço, gosto mesmo muito. Foi divertida de se fazer e é uma execução muito bem-sucedida de uma ideia. Tenho muito orgulho da evolução da canção, das demos até àquilo que é agora.

Mas era muito diferente do que está no disco?

JC – Era muito mais comprida! Começou com um loop, e o ritmo é muito esquisito, cinco beats em vez de quatro. Tínhamos ali um loop que íamos tocando e gostávamos, depois escrevermos o refrão… no início tinha seis minutos, parecia uma faixa tecno. Ao fim de algumas semanas, fomos cortando. Podemos tirar aqui uma parte, ali outra… Ironicamente, embora se chame «Lazy Boy» [«rapaz preguiçoso»), deu muito trabalho a fazer.

AK – É a mais fácil de ouvir, mas foi a mais difícil de fazer. Também gosto dessa. Não sei bem qual a minha canção favorita do álbum – vai mudando, sempre que penso nisso. Talvez a «Slow Don’t Kill Me Slow»? Gosto da atmosfera dessa canção e, de um ponto de vista mais pessoal, gosto muito da forma como a canto. Saiu-me de forma muito natural e expressiva e emocionalmente honesta, que é algo que tenho tentado alcançar. Como disse antes, com este disco estávamos a tentar fazer algo de novo: uma nova banda, uma nova identidade, um novo som. E, em parte, isso passa por obrigarmo-nos a fazer coisas que nunca fizemos. Neste disco, tentei mesmo levar a minha voz a sítios onde ela nunca tinha ido antes, e isso pode ser feito de forma subtil. Quis explorar aquela ideia de «ator de método»; perder-me no papel e na emoção da canção, para poder acreditar e senti-la ao máximo. Penso que essa canção é o melhor exemplo dessa abordagem, neste disco.

O primeiro single, «Always Ascending», é uma canção longa, com uma intro demorada… numa época em que se diz que os serviços de streaming mataram as intros longas!

AK – Pois é, está tudo a falar de como o streaming matou as intros compridas e cá está a nossa primeira canção com uma intro de um minuto! (gargalhada)

JC – Nós gostamos de contrariar as tendências! (risos) Mas até faz algum sentido. Se alguém estiver a fazer alguma coisa, achamos divertido fazer o seu oposto.

AK – Ser do contra. Sempre foi um princípio basilar na minha vida: ser do contra, o mais possível! Se quiseres ir até aos teus limites, tens de ser do contra.

JC – E também achámos que a «Always Ascending» era uma boa súmula das coisas que estávamos a tentar fazer no disco. E é uma grande canção, que queríamos que as pessoas ouvissem.

Quando anunciaram o novo álbum, e também a digressão de 2018, os vossos fãs reagiram com muito entusiasmo. Ficam satisfeitos por poderem contar com o apoio de admiradores tão dedicados?

AK – Eu devo confessar: sinto um grande carinho pelos nossos fãs e pelo apoio que eles nos têm dado ao longo dos anos. Temos imensos clubes de fãs e grupos de pessoas em todo o mundo que ficaram sempre do nosso lado, ao longo dos anos. Temos muita sorte. Porque há bandas cujos fãs… são uns anormais! (risos) Não vou dizer quais, mas há. Quando falamos com os nossos fãs, eles costumam ser muito fixes. Temos essa sorte.

Em 2018, vão andar na estrada e, se tudo correr como é costume, voltarão a Portugal...

AK – Quando perguntaste ao Julian quantos concertos ele já deu connosco, pensei logo: quando chegarmos a Portugal, no próximo ano, vamos estar no ponto! (risos) Já vamos saber tocar estas canções. Sei o que está a ser negociado, mas ainda não posso dizer onde vamos tocar [confirmar-se-ia depois que a banda atuará no NOS Alive]. Mas, se tudo correr bem, daremos em Portugal mais do que um concerto.

Que recordações guarda das vossas anteriores visitas a Portugal, onde já atuaram quase uma dezena de vezes?

AK – Adoro ir a Lisboa. Tenho aí um velho amigo de Glasgow, Tracy, – olá, Tracy! Se me estiveres a ler, até breve! – e no Porto, em especial, diverti-me muito. Aluguei uma bicicleta e andei a passear pela cidade, junto ao Douro. É um país muito bonito, com ótima comida. A minha melhor experiência gastronómica em Portugal foi das mais simples. Se fores da baixa do Porto até à Ribeira e virares à direita, no porto dos pescadores, naquela parte mais industrial, há uma ruazinha, que nem é nada turística, onde há uns restaurantes onde cozinham o peixe em grelhadores a carvão, muito simples. E as sardinhas assadas ali, meu Deus! É simples, direto e belo! Só de estar a falar nisso já estou a salivar. Mal posso esperar por voltar.

Publicado originalmente na BLITZ de janeiro de 2018