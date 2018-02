Axl Rose vai continuar como vocalista dos AC/DC, substituindo Brian Johnson de forma definitiva, garante Murray Engleheart, biógrafo dos AC/DC.

"Especulem o que quiserem, mas eu já o disse antes e voltarei a dizê-lo: os AC/DC irão continuar com o Axl como vocalista", afirmou Engleheart no Facebook. Segundo o autor de "AC/DC: Maximum Rock & Roll", a colaboração não se limitará aos palcos, já que - afirma o autor - Axl Rose irá gravar um novo álbum com a banda australiana.

"Vai haver novo álbum, nova digressão, essas coisas todas. A aposta de risco do Angus [Young, guitarrista dos AC/DC] transformou-se num enorme triunfo, que definiu o futuro [da banda]".

Leia aqui a publicação em questão: