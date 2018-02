Justin Timberlake já não irá atuar na final da Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, lado a lado com um holograma de Prince.

Ao longo dos últimos dias, foi noticiado que Timberlake iria fazer-se acompanhar por um holograma do falecido músico, mas esses planos foram agora cortados.

Isto porque foram várias as vozes que criticaram a intenção de Timberlake. Em vida, Prince referiu-se aos hologramas como "demoníacos" e afirmou que nunca tocaria com o holograma de outro artista.

Após conversar com uma amiga próxima de Prince, a baterista Sheila E., Justin Timberlake decidiu não avançar com a ideia do holograma.

"Falei com o Justin e ele mostrou-se respeitoso para com o Prince e os fãs. Não vai haver holograma", escreveu a baterista.

A final da Super Bowl terá lugar esta noite em Minneapolis, cidade-natal de Prince. O jogo, que opõe os New England Patriots aos Philadelphia Eagles, terá início a partir das 23h30 em Portugal continental.