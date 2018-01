Mark Salling, ator conhecido pelo seu papel na série de televisão Glee, foi encontrado morto esta terça-feira. Tinha 35 anos.

O corpo de Salling foi descoberto pelas autoridades norte-americanas numa área isolada, junto ao leito de um rio na área de Los Angeles. O ator ter-se-á enforcado numa árvore.

A polícia estava no local devido a um outro caso, tendo encontrado e identificado o carro do ator e, posteriormente, o seu corpo.

Não foi descoberta, para já, qualquer nota de suicídio escrita por Mark Salling. No entanto, especula-se que a morte do ator esteja relacionada com a sua condenação por posse de pornografia infantil.

No mês passado, Salling deu-se como culpado dos crimes de que era acusado, e estava agora à espera de julgamento. O ator poderia vir a passar entre quatro a sete anos na prisão.

Apesar de tudo indicar que Mark Salling se suicidou por enforcamento, a investigação ainda decorre. Esperam-se, neste momento, pelos resultados da autópsia.

Mark Salling tornou-se conhecido ao interpretar o papel de Puck, na série Glee, na qual participou em 99 episódios. O ator já havia tentado pôr termo à sua vida no último verão, tendo sido hospitalizado após cortar os pulsos.