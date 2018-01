O ator Mark Salling, que interpretou a personagem "Puck" na série "Glee", morreu aos 35 anos. A causa provável de morte é suicídio.

De acordo com o site TMZ, o corpo do ator norte-americano foi encontrado no leito de um rio, na região de Sunland, em Los Angeles. O ator ter-se-á enforcado numa árvore.

O site norte-americano refere que Salling terá tentado suicidar-se em agosto de 2017. Em outubro, declarou-se culpado por posse de mais de 50 mil imagens pornográficas de crianças, um caso cujo início remonta a 2015.

Tendo chegado a acordo com o Ministério Público para uma sentença de quatro até sete anos de prisão, o ator evitou uma possível sentença que poderia chegar a 20 anos de prisão.

A série "Glee", que revelou Mark Salling, terminou em 2015 depois de seis temporadas. O ator participou em 99 episódios. Já em 2013 havia falecido um dos protagonistas, Corey Monteith, aos 31 anos, na sequência de uma overdose de drogas.