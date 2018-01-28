Primavera Sound de Barcelona já anunciou o cartaz. Quem será que vem ao Porto?
28.01.2018 às 23h15
Arctic Monkeys, Lorde e Nick Cave são alguns dos nomes confirmados. E ao Porto, quem virá?
O festival Primavera Sound anunciou o cartaz para a sua edição de Barcelona, que decorre entre 30 de maio e 3 de junho.
Do vasto elenco fazem parte nomes como Nick Cave & the Bad Seeds, que também deverão marcar presença na edição portuguesa, que se realiza entre 7 e 9 de junho no Parque da Cidade do Porto, tal como confirmou Warren Ellis à BLITZ. Arctic Monkeys, que ainda não tem qualquer data prevista para Portugal este ano, também fazem parte do cartaz. A neozelandesa Lorde também atuará em Barcelona, à semelhança de Father John Misty e Björk.
Uma parte do cartaz deverá replicar-se no festival do Porto, que - a manter-se a "tradição" - deverá revelar a sua programação dentro de pouco tempo.
Veja aqui o elenco do festival espanhol:
(SANDY) ALEX G (US)
A$AP ROCKY (US)
ABRA (US)
ALEKSI PERÄLÄ (FI)
ALEX LAHEY (AU)
ALICIA CARRERA (ES)
ÂME II ÂME (DE)
ANNA VON HAUSSWOLFF (SE)
ARCA (VE)
ARCTIC MONKEYS (UK)
ARIEL PINK (US)
ART ENSEMBLE OF CHICAGO (US)
BAD GYAL (ES)
BEACH HOUSE (US)
BELLE AND SEBASTIAN (UK)
BJÖRK (IS)
THE BLACK MADONNA (US)
THE BLAZE (FR)
THE BREEDERS (US)
BUFIMAN B2B DJ NORMAL 4 (DE)
C. TANGANA (ES)
CALL SUPER (UK)
CAPULLO DE JÉREZ (ES)
CAR SEAT HEADREST (US)
CARPENTER BRUT (FR)
CESARE BASILE (IT)
CHAMPION (UK)
CHARLOTTE GAINSBOURG (FR)
CHRISTINA ROSENVINGE (ES)
CHROMEO (CA)
CHVRCHES (UK)
CIGARETTES AFTER SEX (US)
CLARO INTELECTO (UK)
DJ COCO (ES)
CONFIDENCE MAN (AU)
THE CRAB APPLES (ES)
DAMED SQUAD (ES)
DAPHNI (CA)
DAVE P. (US)
DEAD CROSS (US)
DEERHUNTER (US)
DEKMANTEL SOUNDSYSTEM (NL)
DELOREAN presenta Mikel Laboa (ES)
DOBLECAPA (ES)
DONATO DOZZY (IT)
EL ÚLTIMO VECINO (ES)
ESSAIE PAS (CA)
EVA GEIST (IT / DE)
EZRA FURMAN (US)
F/E/A (ES)
FATHER JOHN MISTY (US)
FERMÍN MUGURUZA ETA THE SUICIDE OF WESTERN CULTURE (ES)
FEVER RAY (SE)
FLAT WORMS (US)
FLOATING POINTS 6 hours dj set (UK)
FLOATING POINTS Solo Live
FOUR TET (UK)
GABRIEL GARZÓN-MONTANO (US)
GANGES (ES)
GENIUS OF TIME (SE)
GERD JANSON (DE)
GRIZZLY BEAR (US)
HAIM (US)
HERE LIES MAN (US)
HINDS (ES)
HOLY BOUNCER (ES)
HONEY DIJON (US)
HUNEE B2B ANTAL (NL)
IBEYI (FR)
IDLES (UK)
INTANA (ES)
THE INTERNET (US)
JAMES HOLDEN & THE ANIMAL SPIRITS (UK)
JANE BIRKIN sings Birkin Gainsbourg Symphonic (FR)
JAVIERA MENA (CL)
JAY SOM (US)
JLIN (US)
JOE GODDARD (UK)
JÓHANN JÓHANNSSON (IS)
JOHN MAUS (US)
JOHN TALABOT Disco Set (ES)
JON HOPKINS (UK)
JORJA SMITH (UK)
JOSEY REBELLE (UK)
KAREN GWYER (US)
KEDR LIVANSKIY (RU)
KELELA (US)
KELSEY LU (US)
KERO KERO BONITO (UK)
THE KITE STRING TANGLE (AU)
KNOX FORTUNE (US)
DJ KOZE (DE)
KYLE DIXON & MICHAEL STEIN performing the music of STRANGER THINGS (US)
LA BANDA TRAPERA DEL RÍO (ES)
LA BIEN QUERIDA (ES)
LEVON VINCENT (US)
LIFT TO EXPERIENCE (US)
LINDSTRØM (NO)
LORDE (NZ)
LYKKE LI (SE)
MADLIB (US)
MAJID JORDAN (CA/BH)
MALL GRAB (AU)
MANO LE TOUGH (IE)
MARCEL DETTMAN (DE)
MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS (ES)
MARINA HERLOP (ES)
MARION HARPER (ES)
MATTIEL (US)
MAVI PHOENIX (AT)
THE MEN (US)
METÁ METÁ (BR)
MIGOS (US)
MIKE D Dj set (US)
MOGWAI (UK)
MONTERO (AU)
MOUNT KIMBIE (UK)
MUJERES (ES)
NAT SIMONS (ES)
THE NATIONAL (US)
NICK CAVE AND THE BAD SEEDS (AU)
NICK HAKIM (US)
NIGHTCRAWLER (ES)
NILS FRAHM (DE)
NORTH STATE (ES)
NÚRIA GRAHAM (ES)
OBLIVIANS (US)
OLYMPIC FLAME (ES)
OMNI (US)
ONEOHTRIX POINT NEVER (US)
ORPHEU THE WIZARD (NL)
OSO LEONE (ES)
OUMOU SANGARÉ (ML)
PALMBOMEN II (NL)
PALMS TRAX (UK)
PANDA BEAR (US)
PEGGY GOU (KR)
PÉPE (UK)
PETER PERRETT (UK)
PLAYBACK MARACAS (ES)
PUBLIC SERVICE BROADCASTING (UK)
PUPUT (ES)
DJ PYTHON (US)
RAMZi (CA)
REX ORANGE COUNTY (UK)
RHYE (US)
ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER (AU)
RORY PHILLIPS (UK)
ROSS FROM FRIENDS (UK)
ROSTAM (US)
THE SEA AND CAKE (US)
DJ SEINFELD (SE)
SETH TROXLER Disco Set (US)
SEVDALIZA (IR)
SHANTI CELESTE (CL)
SHELLAC (US)
SLOWDIVE (UK)
SOLAR (US)
SPARKS (US)
SPIRITUALIZED with Orchestra and Choir
STARCRAWLER (US)
SUMAC (US/CA)
SUPERORGANISM (UK)
SYLVAN ESSO (CA)
TEXXCOCO (ES)
THUNDERCAT (US)
TIGERCATS (UK)
TOM MISCH (UK)
TOULOUSE LOW TRAX (DE)
TY SEGALL and The Freedom Band (US)
TYLER, THE CREATOR (US)
UMFANG B2B VOLVOX (US)
UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA (NZ)
VAGABON (CM)
VINCE STAPLES (US)
VRIL (DE)
VULK (ES)
THE WAR ON DRUGS (US)
WARPAINT (US)
WATAIN (SE)
WAXAHATCHEE (US)
DJ WEY (US)
WILLIKENS & IVKOVIC
WOLF PARADE (CA)
XAVIER CALVET (ES)
YELLOW DAYS (UK)
YONAKA (UK)
ZA! (ES)
ZEAL & ARDOR (CH/US)
THE ZEPHYR BONES (ES)
Consulte aqui a programação por dias e veja o vídeo que anuncia o cartaz: