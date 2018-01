Numa longa entrevista à BLITZ, que pode ler aqui, Sérgio Godinho falou sobre o seu novo disco, Nação Valente, nas lojas a 26 de janeiro, mas também sobre algumas das canções mais conhecidas e queridas do seu repertório.

Sobre 'O Primeiro Dia', por exemplo, o músico diz que se lembra de a ter escrito.

"Foi depois do fim de um amor longo. No sentido estrito, há algo que partiu daí, mas não é uma canção de amor. É uma canção de percurso, de interrogações, que eu fiz com cinco ou seis tempos, começando com "a princípio é simples, anda-se sozinho" - lá está, aí a solidão sabe bem", diz Sérgio Godinho sobre a letra da canção editada em 1978.

Veja o vídeo acima.

A entrevista com Sérgio Godinho pode ser lida aqui.