Os Chemical Brothers estão confirmados no Rock in Rio-Lisboa 2018. A banda inglesa vai subir ao Palco Mundo do evento a 29 junho, o mesmo dia em que atuam os norte-americanos Killers.

O duo britânico vai apresentar canções de um percurso discográfico iniciado em 1995 e que, desde então, gerou sucessos como "Block Rockin' Beats", "Hey Boy Hey Girl”, “Galvanize”, “Star Guitar” ou o mais recente “Go”, incluído em Born in the Echoes, o último longa-duração da banda, editado em 2015.

Os bilhetes diários e os passes para o segundo fim-de-semana do festival (29 e 30 de junho) estão disponíveis: €69,00 é o preço do bilhete diário, €117,00 o valor pedido pelo passe do segundo fim-de-semana. Bilhetes diários para os dias 23 e 24 de junho também estão à venda (€69,00), sendo que o passe para o primeiro fim de semana (respeitante a estes dois dias) está esgotado.

A 8.ª edição do Rock in Rio-Lisboa tem data marcada para 23, 24, 29 e 30 de junho de 2018.

Cartaz até agora anunciado:

23 de junho - Muse

24 de junho - Bruno Mars, Demi Lovato, Anitta, Agir

29 de junho - The Killers, Chemical Brothers