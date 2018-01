Foi recentemente atualizada a lista dos 50 álbuns mais vendidos de sempre, nos Estados Unidos.

A lista conta com trabalhos de artistas bem conhecidos do público rock, como os AC/DC, Led Zeppelin ou Pink Floyd.

O primeiro lugar continua a pertencer, no entanto, ao Rei da Pop: Michael Jackson, cujo Thriller vendeu mais de 32 milhões de unidades só nos EUA.

Veja aqui a lista completa:

50. Phil Collins — "No Jacket Required", 12 milhões de unidades

49. Matchbox Twenty — "Yourself or Someone Like You", 12 milhões

48. Led Zeppelin — "Led Zeppelin II", 12 milhões

47. Kenny Rogers — "Kenny Rogers' Greatest Hits", 12 milhões

46. Kenny G — "Breathless", 12 milhões

45. Jewel — "Pieces of You", 12 milhões

44. Dixie Chicks — "Wide Open Spaces", 12 milhões

43. Def Leppard — "Hysteria", 12 milhões

42. Boyz II Men — "II", 12 milhões

41. Bon Jovi — "Slippery When Wet", 12 milhões

40. Whitney Houston — "Whitney Houston", 13 milhões

39. Prince & The Revolution — "Purple Rain", 13 milhões

38. Pearl Jam — "Ten", 13 milhões

37. Bruce Springsteen — "Bruce Springsteen & E Street Band Live 1975-'85", 13 milhões

36. Backstreet Boys — "Millennium", 13 milhões

35. Steve Miller Band — "Greatest Hits 1974-1978", 14 milhões

34. Simon & Garfunkel — "Simon & Garfunkel's Greatest Hits", 14 milhões

33. Meat Loaf — "Bat Out of Hell", 14 milhões

32. Garth Brooks — "Ropin' The Wind", 14 milhões

31. Britney Spears — "...Baby One More Time", 14 milhões

30. Backstreet Boys — "Backstreet Boys", 14 milhões

29. Adele — "21", 14 milhões

28. The Beatles — "The Beatles 1962-1966", 15 milhões

27. Santana — "Supernatural", 15 milhões

26. Pink Floyd — "Dark Side of the Moon", 15 milhões

25. Journey — "Greatest Hits", 15 milhões

24. Bruce Springsteen — "Born In The U.S.A.", 15 milhões

23. Bob Marley & The Wailers — "Legend", 15 milhões

22. Metallica — "Metallica", 16 milhões

21. Led Zeppelin — "Physical Graffiti", 16 milhões

20. Hootie & The Blowfish — "Cracked Rear View", 16 milhões

19. Eagles — "Hotel California", 16 milhões

18. Bee Gees — "Saturday Night Fever" (Soundtrack), 15 milhões

17. Alanis Morisette — "Jagged Little Pill", 16 milhões

16. The Beatles — "The Beatles 1967-1970", 17 milhões

15. Garth Brooks — "No Fences", 17 milhões

14. Elton John — "Greatest Hits", 17 milhões

13. Boston — "Boston", 17 milhões

12. Whitney Houston – "The Bodyguard" (Soundtrack), 18 milhões

11. Guns N' Roses — "Appetite for Destruction", 18 milhões

10. The Beatles — "The Beatles" ("The White Album"), 19 milhões

9. Shania Twain — "Come On Over", 20 milhões

8. Fleetwood Mac — "Rumours", 20 milhões

7. Garth Brooks — "Double Live", 21 milhões

6. AC/DC — "Back In Black", 22 milhões

5. Pink Floyd — "The Wall", 23 milhões

4. Led Zeppelin — "Led Zeppelin IV", 23 milhões

3. Billy Joel — "Greatest Hits Volume 1 & Volume 2", 23 milhões

2. Eagles — "Their Greatest Hits (1971-1975)", 29 milhões

1. Michael Jackson — "Thriller", 32 milhões