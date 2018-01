Prestes a lançar um novo álbum, Sérgio Godinho acaba de anunciar que, a 2 de fevereiro, irá dar um concerto grátis.

O espetáculo acontece à porta dos Armazéns do Chiado, em Lisboa, pelas 18h30, e será seguido por uma sessão de autógrafos na FNAC do Chiado, para quem comprar o novo álbum ou outro disco do autor.

Em breve, Sérgio Godinho dará quatro concertos de apresentação de Nação Valente: a 23 e 24 de fevereiro no Capitólio, em Lisboa, e a 3 e 4 de março na Casa da Música, no Porto.

Entretanto, foi revelada mais uma canção de Nação Valente: "Noite e Dia", com letra de Sérgio Godinho e música de Filipe Raposo. Conheça-a aqui:

NAÇÃO VALENTE (nas lojas a 26 de janeiro)



1. GRÃO DA MESMA MÓ (Letra: Sérgio Godinho; Música: David Fonseca)

2. ARTESANATO (Letra: Sérgio Godinho; Música: Hélder Gonçalves)

3. BARALHO DE CARTAS (Letra e música: Sérgio Godinho)

4. NAÇÃO VALENTE (Letra: Sérgio Godinho; Música: Hélder Gonçalves)

5. MARIANA PAIS, 21 ANOS (Letra: Sérgio Godinho; Música: José Mário Branco)

6. TIPO CONTRAFACÇÃO (Letra: Sérgio Godinho; Música: Nuno Rafael)

7. NOITES DE MACAU (Letra e música: Sérgio Godinho)

8. DELICADO (Letra e música: Márcia; Arranjo: Nuno Rafael)

9. NOITE E DIA (Letra: Sérgio Godinho; Música: Filipe Raposo)

10. ATÉ JÁ, ATÉ JÁ (Letra: Sérgio Godinho; Música: Pedro da Silva Martins)