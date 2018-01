"Linda Martini" é o título do novo álbum dos Linda Martini, com edição prevista para 16 de fevereiro. Gravado na Catalunha entre outubro e novembro de 2017, com produção da própria banda e Santi Garcia, o quinto e homónimo longa duração dos Linda Martini responde, na capa, à "eterna questão" que, desde o início de carreira, é colocada à banda lisboeta: "Quem é a Linda Martini?”. Ao quinto álbum, o "mistério" é desvendado num retrato a óleo da rapariga italiana a quem pediram emprestado o nome no início dos anos 2000.

Anunciado como tendo pontos de contacto com "Casa Ocupada" (2010), o sucessor de "Sirumba" (2016) encontra André Henriques (voz e guitarra), Cláudia Guerreiro (baixo e voz), Hélio Morais (bateria e voz) e Pedro Geraldes (guitarra e voz) a apontar holofotes para referências como "rock e fado, Fugazi e Variações, Fela Kuti e afrobeat, Tim Maia e funk". O processo de gravação foi documentado pela própria banda através de um diário escrito para a BLITZ (encontre-o nos artigos relacionados desta notícia, em baixo). O alinhamento do álbum é o seguinte:

1 – Gravidade

2 – Caretano

3 – Boca de Sal

4 – É Só Uma Canção

5 – Domingo Desportivo

6 – Cor de Osso

7 – Semi Tédio dos Prazeres

8 – Quase se Fez Uma Casa

9 – Se Me Agiganto



'Gravidade', divulgado em novembro de 2017, é o primeiro avanço para "Linda Martini". Ouça aqui: