Emma Watson, atriz sobretudo conhecida pelo seu papel nos filmes da saga "Harry Potter", afirmou ter sofrido "todo o tipo" de assédio sexual em Hollywood.

Durante a cerimónia dos Globos de Ouro, que decorreu no passado domingo, Watson contou à revista "Variety" que foi alvo de assédio, ressalvando que as suas experiências "não são caso único".

"As minhas experiências não são únicas, as experiências das minhas amigas não são únicas, as experiências das minhas colegas não são únicas. Este problema é sistémico e estrutural", afirmou.

A atriz falou ainda do problema do assédio sexual de uma forma geral, e não apenas no mundo do espetáculo: "Se falares com a maior parte das mulheres, haverá uma história para contar. Estamos ainda no início das descobertas [de casos de assédio e abuso], o que é de doidos".