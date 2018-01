Morreu a cantora francesa France Gall, aos 70 anos. A cantora, que se encontrava hospitalizada desde dezembro, não resistiu a uma infecção provocada por um cancro.

France Gall foi um dos nomes mais populares da música ié-ié, especialmente por força das suas colaborações com Serge Gainsbourg.

Foi, aliás, com a ajuda do músico que Gall conquistou um dos mais importantes prémios da sua carreira: o Festival da Eurovisão, em 1965, no qual concorreu em representação do Luxemburgo com a canção "Poupée De Cire, Poupée De Son".

A cantora anunciou o fim da sua carreira em 1997, no mesmo ano em que morreu Pauline, a sua filha com o compositor Michel Berger. Desde essa data que Gall tinha vindo a fazer, apenas, apresentações esporádicas em público.